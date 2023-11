Ursberg (epd). Um die Verständigung mit hörgeschädigten Kindern sowie mit kognitiven Einschränkungen oder Kindern mit Kommunikationsproblemen zu erleichtern, hat die Ursberger Franz von Sales-Schule, die zum Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) gehört, eine Gebärden-App herausgebracht. Die App richtet sich an das Personal der Schule sowie an Eltern, Verwandte, Therapeuten des Förderzentrums, Bezugspersonen im Jugend- und Erwachsenenbereich oder in Werkstatt und Förderstätte, teilte das DRW am Sonntag mit. Das Programm ist kostenlos und kann direkt auf das Smartphone installiert werden.

"Die App ist auf Wunsch vieler Eltern unserer Schüler mit Kommunikationsproblemen entstanden", sagte Brigitte Lang, Leiterin der Franz von Sales-Schule, laut Mitteilung. Das Förderzentrum gibt bereits das Gebärdenbuch "Ursberger Gebärden" heraus. Diese seien leicht zu erlernen und könnten auch in Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie in integrativen Kindergärten zur Unterstützung eingesetzt werden. Damit sie im Alltag noch schneller genutzt und gelernt werden können, seien die einzelnen Gebärden gefilmt und die Clips verschiedenen Kategorien zugeordnet worden. So finden sich in der App demnach Bereiche wie "Feste", "Schule", "Tiere" und "Spielplatz", aber auch Lebenspraktisches wie "Berufe", "Computer" oder "Ausbildung".

Fast zwei Jahre habe es gedauert, bis die App fertig war. "Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer hätten wir dieses zeit- und kostenintensive Werk niemals umsetzen können", sagte Lang. Die Ursberger Franz von Sales-Schule besuchen laut Mitteilung im Schuljahr 2023/24 56 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Kinder in der Schulvorbereitenden Einrichtung. Das Förderzentrum beschult Kinder mit Hörschädigung und Förderbedarf in der geistigen Entwicklung sowie Schüler mit auditiver Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung und Förderbedarf in der geistigen Entwicklung.