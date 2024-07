Pennsylvania (epd). Während eines Wahlkampfauftritts des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Pennsylvania am Samstag (Ortszeit) wurden Schüsse auf den republikanischen Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahlen abgefeuert.

Trump wurde leicht am Ohr verletzt, auf Bildern ist zu sehen, wie er blutet. Ein Besucher der Veranstaltung wurde getötet. Der mutmaßliche Schütze wurde von Sicherheitskräften erschossen.

In ersten Reaktionen verurteilten Politiker*innen aus den USA und dem Rest der Welt den mutmaßlichen Anschlag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte am Sonntag: "Gewalt darf keinen Platz haben in unserer Demokratie - nicht in Amerika, nicht bei uns." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte auf der Internetplattform X (vormals Twitter): "Der Anschlag auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist verabscheuungswürdig." Solche Gewalttaten bedrohten die Demokratie.