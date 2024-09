München (epd). Der Sozialverband VdK Bayern fordert für Pflegebedürftige und deren Angehörige eine "zuverlässige Unterstützungsstruktur". Die sei derzeit aber nicht gegeben, sagte die VdK-Landesvorsitzende Verena Bentele am Donnerstag. Benötigt würden ein Tagespflege-Angebot für jeden Pflegebedürftigen, eine feste Quote von fünf Prozent Kurzzeitpflegeplätzen in jedem Pflegeheim und neue Pflegestützpunkte in den Landkreisen, die bislang noch keine hätten. "Pflegende Angehörige werden allein gelassen", sagte Bentele.

81 Prozent der rund 600.000 Pflegebedürftigen in Bayern würden zuhause versorgt, sagte Bentele. Ohne diese "Nächstenpflege" würde das System zusammenbrechen. "Deshalb erwarten wir von der Staatsregierung zum Tag der pflegenden Angehörigen (8. September) deutliche Signale zur Unterstützung", erläuterte Bentele. Laut einer VDK-Studie von 2022 hatten 93 Prozent der Befragten keinen Zugang zur Tagespflege. 87 Prozent hatten keine Kurzzeitpflege genutzt, obwohl sie 79 Prozent der Angehörigen gerne in Anspruch genommen hätten.