Von Franken in die Welt

Angela Metzger unterrichtet Orgelliteratur an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik

"Die Stunden am Instrument sind die schönsten des Tages", das sagt Angela Metzger. Mit der 37-Jährigen ist seit dem zurückliegenden Wintersemester eine renommierte und international gefragte Konzertorganistin an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth tätig.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten