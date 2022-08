München (epd). Vor unseriösen Angeboten für Tische auf dem Oktoberfest hat die Verbraucherzentrale Bayern gewarnt. Die hohe Nachfrage nach den begehrten Plätzen in den Zelten des größten Volksfests der Welt werde ausgenutzt und Reservierungen zu horrenden Preisen über das Internet weiterverkauft, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherschützer vom Montag. Die Wiesen findet nach zweijähriger Corona-Pause von 17. September bis 3. Oktober in München statt.

Das Oberlandesgericht München habe diese Geschäftspraktik des Weiterverkaufs einer Eventagentur Anfang Juli als "irre-führende geschäftliche Handlung" bewertet (Az.: 6 U 7831/21). Denn viele Wiesn-Wirte behielten sich vor, nur Menschen ins Zelt zu lassen, die Reservierungen bei ihnen direkt erworben haben, so die Verbraucherzentrale. Um also beim Einlass ins Festzelt nicht abgewiesen zu werden, rät sie Interessenten, Reservierungen ausschließlich über die Webseiten der Festzelte zu buchen".