München (epd). Die Bayerische Verbraucherzentrale warnt vor unseriösen Coaching-Anbietern. In den sozialen Medien böten zahlreiche Coaches Unterstützung an, wenn Menschen nach Veränderung suchen - sei es, um die eigene Persönlichkeit zu entfalten, eine Gewinnermentalität zu entwickeln oder eine bessere Work-Life-Balance zu finden, teilte die Verbraucherzentrale am Mittwoch mit. Kundinnen und Kunden von unseriösen Anbietern würden oftmals aber mit leeren Phrasen, vorab aufgezeichneten Inhalten oder teuren Coaching-Paketen abgespeist.

Bei unseriösen Coaching-Programmen verlaufe die Kontaktaufnahme ähnlich, sagte Julia Zeller, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. "Coaches und deren Mitarbeiter locken mit übertriebenen Versprechungen, setzen Interessierte dann in persönlichen Gesprächen massiv unter Druck und drängen dazu, ohne Bedenkzeit einen teuren Coaching-Vertrag zu unterschreiben." Mittlere vierstellige Beträge für die angepriesenen Programme seien dabei keine Seltenheit. Statt der erhofften individuellen Beratung gebe es oftmals nur aufgezeichnete Videos oder Live-Calls mit vielen Teilnehmenden.

Bei der Suche nach einem passenden Coaching sollten Verbraucher daher besonders wachsam und kritisch sein, rät die Verbraucherzentrale. "Kein Coach hat als Universalgenie Lösungen für alle Probleme", sagte Zeller. Wer Zweifel an einem vorliegenden Coaching-Vertrag habe, könne die Verbraucherzentrale um rechtlichen Rat fragen. Vorsicht sei auch geboten, wenn der Coach das grundsätzlich geltende 14-tägige Widerrufsrecht für telefonisch oder im Internet geschlossene Verträge aushebeln will. "In diesen Fällen heißt es: Finger weg!"