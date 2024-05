Nürnberg (epd). Spürbare Entlastung, verlässliche Arbeitszeiten und bessere Bezahlung für Pflegekräfte fordert die Gewerkschaft ver.di Bayern zum Internationalen Tag der Pflege (12. Mai). Nötig seien "konsequente und verbindliche Personalvorgaben" in Krankenpflege, Psychiatrie und Altenpflege, sagte Gewerkschaftssekretärin Joana Terborg laut einer Mitteilung vom Mittwoch. Rund zwei Millionen Menschen seien in Deutschland in der Pflege beschäftigt. Ihre Arbeit sei für die Gesellschaft wichtig "und oft auch lebenswichtig" und müsse entsprechend gewürdigt werden.

Dass das Gesundheitssystem vor allem als Kostenfaktor behandelt werde, gehe auf Kosten der Pflegekräfte, aber auch der Kranken und Pflegebedürftigen, sagte Anja Schmailzl, Sprecherin der ver.di Betriebsgruppe am Klinikum Nürnberg. "Zu viele wenden sich von den wichtigen Berufen im Gesundheitsbereich ab", beklagte die Psychiatrie-Pflegekraft. Nach der Corona-Pandemie sei es still geworden um den Pflegenotstand, aber "er existiert immer noch".

Um auf diese Themen aufmerksam zu machen, lädt die ver.di Bezirksgruppe Mittelfranken zum Internationalen Tag der Pflege zu zwei Veranstaltungen in Nürnberg ein. Am Samstag (11. Mai) findet am Weißen Turm eine Kundgebung für ein besseres Gesundheitssystem statt. Am Donnerstag (16. Mai) folgt eine Podiumsdiskussion zum Thema Personalbemessung in der Krankenpflege in Nachbarschaftshaus Gostenhof.