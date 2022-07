Nürnberg (epd). Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermittelt wieder gegen den Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt wegen des Diebstahls weggeworfener Lebensmittel. Wie Alt dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag bestätigte, ist das seinem Anwalt mitgeteilt worden. Mitte Mai waren die Ermittlungen zunächst eingestellt worden. Dagegen hatte Alt Einspruch eingelegt, weil er als Priester und Jesuit nicht privilegiert behandelt werden wollte. Alt kämpft mit zivilem Ungehorsam für ein Lebensmittelrettungsgesetz und eine Agrarwende.

Ende Dezember 2021 hatte der Pater weggeworfene Lebensmittel aus Supermarkt-Containern gestohlen und in der Nürnberger Innenstadt an Bedürftige verteilt. Mit der Tat wollte der katholische Theologe seine Forderung an die Bundesregierung unterstreichen, ein sogenanntes Lebensmittelrettungsgesetz auf den Weg zu bringen und eine Agrarwende durchzusetzen. "Jetzt liegt es wieder an der Politik, dieses Ärgernis zu beseitigen", schreibt Alt in den Sozialen Medien und fordert von der FDP, den Weg für ein Essen-Retten-Gesetz frei zu machen.