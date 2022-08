Ulm, Stuttgart (epd). Für seine grenzüberschreitende Literatur und sein europäisches Denken wird der Verlag danube books aus Ulm mit dem mit 12.500 Euro dotierten "Verlagspreis Literatur des Landes Baden-Württemberg 2022" ausgezeichnet. "In einer vom Angriff Russlands auf die Ukraine erschütterten Welt kommen den gemeinsamen Werten und der gemeinsamen Kultur Europas eine besondere Bedeutung von höchster Dringlichkeit zu", sagte Staatssekretärin Petra Olschowski am Freitag in Stuttgart laut einer Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Laut der Jury gleiten die Bücher des Verlags "die Donau entlang und sind so einzigartig wie der Fluss, der als einziger weltweit durch zehn Länder fließt". Der Verlag danube books fördere grenzüberschreitende Literatur und europäisches Denken, so die Jury.

Der danube books Verlag wurde im Jahr 2015 von Thomas Zehender gegründet. Er fördert die kulturelle Vielfalt der Donauregion unter dem Motto "grenzenlos europäisch". danube books veröffentlicht Erzählungen und Romane, Lyrik und politische Sachbücher. Danube ist der englische Begriff für die Donau.

Der Verlagspreis Literatur 2022 wird im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtage in Villingen-Schwenningen am 22. Oktober 2022 übergeben. Er würdigt unabhängige Verlage mit einem besonderen literarischen Schwerpunkt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem die Verlage kunstanstifter Verlag Mannheim (2020), Das Wunderhorn Heidelberg (2018) und Der Diwan Hörbuchverlag (2016). Der Preis wird seit 1996 alle zwei Jahre vergeben.