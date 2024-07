München, Dachau (epd). Das Werk "Annelies" des britischen Komponisten James Whitbourn, das Worte aus dem Tagebuch der Anne Frank in Musik umsetzt, wird im Juli in München und Dachau aufgeführt. Der Klassikchor München werde das Werk am 14. Juli um 19 Uhr in der Pfarrkirche Herz Jesu in München-Neuhausen sowie am 17. Juli um 20 Uhr in der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau präsentieren, wie die Erzdiözese München und Freising mitteilte.

Der Chor unter der Leitung von Clayton Bowman und die Sopranistin Flore van Meerssche führen die Kammerfassung von "Annelies" auf, begleitet von Klavier, Klarinette, Violine und Cello. Zusätzlich zur Musik werde Schauspieler Daniel Holzberg Kindergedichte aus dem KZ Theresienstadt lesen, hieß es weiter. Grußbotschaften von Überlebenden und Befreiern des KZ Dachau aus dem Jahr 2020 ergänzten die Veranstaltung.

"Annelies" ist ein Oratorium, das die Worte aus dem Tagebuch der 1945 im KZ Bergen-Belsen ermordeten Anne Frank (vollständiger Name "Annelies") vertont. Whitbourn (1963 bis 2024) integrierte darin traditionelle jiddische Musik, Filmmusik und klassische Musik. Das Werk wurde 2005 in London uraufgeführt.