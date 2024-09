Nürnberg (epd). Das Filmprojekt "SPEKTRUM" der Evangelischen Jugend Nürnberg (ejn) bekommt den VIEL-Preis des Bayerischen Jugendrings (BJR). BJR-Präsident Philipp Seitz werde die Auszeichnung am 27. September im Rahmen des "Startertreffs" der ejn in der Jugendkirche LUX überreichen, teilte die ejn am Donnerstag mit.

Für das integrative Filmprojekt "SPEKTRUM" äußern sich seit Februar 2022 Teilnehmende zu Rassismus, Diskriminierung und eigenen Erfahrungen. Projektmanager Fetene Tazeze Fetene, genannt "Speedy", kam als Geflüchteter aus Äthiopien nach Deutschland und hatte die Idee, heißt es in der Mitteilung. Das Prinzip jeder Einheit von "SPEKTRUM" ist gleich: Im Durchschnitt sind pro Thema fünf bis sechs Teilnehmende dabei. Zu verschiedenen Thesen rund um das jeweilige Thema stellen sie sich auf markierte Felder und positionieren sich so im Spektrum der Antwortmöglichkeiten von "Ich stimme voll zu" bis "Ich stimme gar nicht zu". Insgesamt 19 Folgen sind inzwischen bei Youtube veröffentlicht. Die Einheiten werden darüber hinaus für Workshops, Seminare, Einheiten mit Schulklassen und interkulturelle Trainings genutzt.

Mit dem VIEL-Preis zeichnet der Bayerische Jugendring vielfältige und rassismuskritische Jugendarbeit aus.