München (epd). Der Virologe und CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Streeck mag die christliche Kultur. Er sei unglaublich bibelfest, sagte er im Interview mit dem Magazin der Süddeutschen Zeitung (Freitag), das am Donnerstag online erschien. Die Frage, ob er an Gott glaube, spiele für ihn aber keine große Rolle. "Sagen wir so: Ich mag den Gedanken, dass es Gott geben könnte."

Taufen lassen möchte er sich hingegen nicht: "Meine Mutter war katholisch, mein Vater evangelisch, sie wollten es meiner Schwester und mir überlassen, und ich sehe keine Notwendigkeit", sagte Streeck. "Ich praktiziere den christlichen Glauben nicht, fremdle aber auch nicht mit ihm." Ihm komme es auf die humanistischen Werte an, "dafür braucht man kein Taufbecken".

Streeck ist Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn und seit Mai 2025 Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Bundesweit bekannt wurde er in der Corona-Pandemie, in der er - anders als der Berliner Virologe Christian Drosten - für weniger strenge Maßnahmen plädierte. Streeck war auch Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung.