Nürnberg (epd). Die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, hält am kommenden Mittwoch (16. Oktober) den Eröffnungsvortrag bei der Sozialwirtschaftsmesse ConSozial in Nürnberg. Die Professorin für Ethik in der Medizin und Gesundheitstechnologien werde über die Herausforderungen der Pflege sprechen, teilte die Messe mit. Zum 25-jährigen Bestehen der ConSozial wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit Sozialministerin Ulrike Scharf (beide CSU) die zweitägige Veranstaltung mit 200 Ausstellern und einem Kongress-Programm eröffnen. Die Messe steht unter dem Motto: "Vielfalt stärken - Solidarität leben - Wandel gestalten".

Am ersten Tag der Messe wird Teun Toebes erwartet. Er ist Altenpfleger und Autor des Buchs "Der Einundzwanzigjährige, der freiwillig in ein Pflegeheim zog und von seinen Mitbewohnern mit Demenz lernte, was Menschlichkeit bedeutet". Toebes erhält eine Ehrung des bayerischen Sozialministeriums. Am Donnerstag (17. Oktober) werden auf der Bühne des "Innovationsparks" Auszeichnungen an soziale Start-ups vergeben, die neue Ansätze in den Bereichen Bildung, Kita, barrierefreies Leben, Lösungen für Menschen mit Behinderungen oder Pflege entwickelt haben, hieß es.

Pflegeanbieter und Softwareentwickler, Verbände, Verlage oder Caterer für Kindertagesstätten gehören zu Ausstellern. Im Kongress stehen Themen wie die Mitarbeiterbindung bei der Nachwuchsgeneration, digitale Streetwork oder Gemeinwohlökonomie auf dem Programm. Parallel zur Messe findet in diesem Jahr wieder ein Kita-Kongress statt. Hier werden Workshops und Vorträge zu Themen wie Sprachförderung, Fachkräftegewinnung oder Diversität in der Kindertagesstättenpädagogik angeboten.

Die ConSozial wird seit 1999 vom bayerischen Sozialministerium mit Unterstützung der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege veranstaltet. Sie gilt als wichtigste Messe der Sozialbranche in Deutschland.