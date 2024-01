Nürnberg (epd). Gute Vorsätze für das neue Jahr sind oft schon im Februar in Vergessenheit geraten. Wie Christen und Muslime damit umgehen, dass Anspruch und Wirklichkeit im Leben oft auseinanderfallen, will das "Forum Christen-Muslime" am 16. Januar um 19 Uhr im Caritas-Pirckheimer-Haus (CPH) in Nürnberg klären. Laut Veranstaltungskalender wollen Tarek Badawia, Professor für Islamisch-Religiöse Studien (DIRS) an der Universität Erlangen-Nürnberg, und Pfarrerin Barbara Hauck von der Cityseelsorge St. Jakob in Nürnberg darüber sprechen, ob gute Vorsätze dabei helfen, bessere Menschen zu werden, oder doch nur Teil einer neuzeitlichen Selbstoptimierung sind.