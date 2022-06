Elmau, Berlin (epd). Wegen des G7-Gipfels in Elmau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) kommt es ab Montag zu vorübergehenden Grenzkontrollen. Reisende müssten bis zum 3. Juli mit Kontrollen an den deutschen Schengen-Binnengrenzen rechnen, teilte das Bundesinnenministerium am Samstag in Berlin mit. Dadurch solle die Anreise potenzieller Gewalttäter verhindert werden. Die Einreise werde "lageabhängig" an den Land-, Luft- und Seegrenzen kontrolliert.

Deutschland hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der Gruppe sieben wichtiger Industrienationen (G7) inne. Beim großen G7-Gipfel vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau werden die Staats- und Regierungschefs der Ländergruppe erwartet. Dem Forum gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA an.