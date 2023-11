Nürnberg (epd). Am Freitag, den 22. Dezember und damit einen Tag früher als üblich, findet das insgesamt sechste Nürnberger Adventssingen im Max-Morlock-Stadion statt. Neben einem bunten Rahmenprogramm soll es auch wieder um den guten Zweck gehen, teilten die Veranstalter mit. Der Kartenvorverkauf startete diesen Freitag. Ein Euro pro verkauftem Ticket wird in diesem Jahr an "Lacrima - Zentrum für trauernde Kinder" gespendet. Das Zentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung und Verarbeitung von Trauerfällen in der Familie.

Neben Weihnachtsliedern wird es laut Mitteilung auch wieder ein stimmungsvolles Rahmenprogramm geben. Unter anderem mit dem Fränkischen Sängerbund, den Stadtdekanen, dem Vorlesekind, das die Weihnachtsgeschichte live im Stadion vorliest, und dem Nürnberger Christkind. "Das Adventssingen verbindet die Menschen im Stadion und auch darüber hinaus. In diesem Jahr werden wir passend dazu gemeinsam mit den Pfadfinderinnen und Pfadfindern unsere Kerzen am Friedenslicht aus Bethlehem entzünden", sagte Stadion-Bürgermeister Christian Vogel.