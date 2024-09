Hilpoltstein (epd). Der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und die Naturschutzorganisation NABU starten am Dienstag (3. September) die Wahl zum "Vogel des Jahres 2025". Jeder, der möchte, könne ab 9 Uhr unter www.vogeldesjahres.de einen von fünf Kandidaten wählen, teilte der LBV am Montag in Hilpoltstein mit. Zur Wahl stehen Hausrotschwanz, Kranich, Schwarzspecht, Schwarzstorch und Waldohreule. "Jeder von ihnen steht für ein wichtiges Naturschutzthema und repräsentiert einen gefährdeten Lebensraum, für dessen Bewahrung er im Amtsjahr stehen wird", sagte LBV-Vogelexpertin Angelika Nelson. Vogel des Jahres 2024 ist der Kiebitz.

Der Hausrotschwanz ist als Insektenfresser stark vom Rückgang der Insekten durch die intensive Landwirtschaft und naturferne Gärten betroffen. Außerdem benötigt er Nischen und Giebel an Häusern zum Brüten. Für den Kranich sind Feuchtgebiete zur Rast und Brut besonders wichtig. Der Schwarzspecht bewohnt am liebsten Mischwälder mit altem Baumbestand. Im Freistaat liegen seine Verbreitungsschwerpunkte in Mittel- und Unterfranken. Der Schwarzstorch lebt zurückgezogen in Auwäldern sowie feuchten Laub- und Mischwäldern der Mittelgebirge Bayerns und meidet Kulturlandschaften. Wälder mit offenen Flächen in der Nähe, wo sie Mäuse jagen kann, braucht die Waldohreule. Sie nistet gern in alten Krähennestern.

Bis zum 10. Oktober, 11 Uhr, kann abgestimmt werden. Der Sieger wird noch am selben Tag bekanntgegeben. Der "Vogel des Jahres" wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1971 gekürt. Seit 2021 wird er durch eine öffentliche Wahl bestimmt.