Langohr

Wie der Esel es ins Weihnachtsbrauchtum geschafft hat

Die früheren Kulturen des Nahen Ostens waren ohne Esel undenkbar, in der Bibel kommt er mehrfach vor. Heute gehört der Esel in jede Weihnachtskrippe - auch wenn das Lukasevangelium ihn in der Geschichte von Christi Geburt gar nicht erwähnt. Warum ist das so?

