25 Jahre nach dem Genozid

Ehrenamtliche helfen bei Wiedererrichtung eines Dorfes bei Srebrenica

Am Schreckensort Srebrenica entsteht ein Öko- und Friedensdorf. Ehrenamtliche Helfer des Internationalen Bauordens packen dabei kräftig mit an. "Ekometa" soll auch nachhaltigen Tourismus an den Schauplatz eines Massakers im Bosnienkrieg bringen.