München, Augsburg (epd). Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat die kirchliche Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf Sylt grundsätzlich begrüßt. Es sei "doch zunächst etwas ganz Schönes, dass zwei Menschen heiraten und den Segen Gottes für diese Hochzeit erhoffen", sagte der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der "Augsburger Allgemeinen".

Lindner und die Journalistin Franca Lehfeldt hatten sich am 9. Juli in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt trauen lassen, obwohl sie keine Kirchenmitglieder sind. Daran entzündete sich Kritik, etwa von der Theologin Margot Käßmann.

Man müsse derlei immer in einem seelsorgerischen Gespräch klären, sagte Bedford-Strohm: "Die Pfarrerin auf Sylt wird das auch gemacht haben. Aber ich kenne die Inhalte dieses Gesprächs natürlich nicht, deswegen kann ich mir kein abschließendes Urteil erlauben."

Zur hohen Zahl an Kirchaustritten sagte Bedford-Strohm: "Das Engagement für die Gemeinschaft ist in der DNA der Kirche eingebaut. Ich glaube schon, dass es einer Gesellschaft nicht guttut, wenn Menschen aus so einer Institution austreten." Die Kirche sei jedoch noch orientiert am Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Künftig müsse man mehr Netzwerk sein, alles mehr regionalisieren, eine andere Art der Kommunikation bieten. Es könne nicht sein, "dass wir nicht einmal die E-Mail-Adressen unserer Mitglieder haben."