München (epd). Die bayerische Wasserwacht warnt vor den Gefahren beim Baden in Freigewässern und Seen. Bei warmen Außen- und kühlen Wassertemperaturen könne es zu einer erhöhten Herz-Kreislauf-Belastung für den Körper kommen, teilte die Wasserwacht-Bayern am Montag in München mit. Auch gelte es gerade auf die jüngsten Planscher achtzugeben, besonders wenn sie noch nicht sicher schwimmen können.

Am Wochenende war es an vielen Seen im Freistaat zu Einsätzen nach Badeunfällen gekommen. Bei Kirchdorf an der Amper (Landkreis Freising) verstarben zwei Männer infolge eines Badeunfalls, in Neu-Ulm musste laut Mitteilung ein 23-Jähriger in Folge eines Badeunfalls wiederbelebt werden.