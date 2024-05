Würzburg (epd). Die Würzburgerin Maria Herbst beweist: Man ist nie zu alt für Neues. An ihrem 100. Geburtstag ist sie der Partei der Grünen beigetreten. Auslöser war nach eigener Aussage der Rechtsruck in Deutschland. "In meiner Jugend habe ich erlebt, wie der rechte Mob stark wurde, mit den gleichen Parolen wie heute", sagte Herbst laut Mitteilung der Grünen vom Donnerstag. "Das brauche ich nicht noch mal." Sie sei daher der Partei beigetreten, um Stellung zu beziehen.

Die großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus hätten sie sehr bewegt, sagte Herbst. "Gerne wäre ich dabei gewesen, aber dafür fehlt mir die Kraft." Anfang des Jahres, als ein Treffen von Rechtsextremisten, unter ihnen auch AfD-Vertreter, in Potsdam sowie deren "Remigrations"-Pläne bekannt wurden, kam es in Deutschland vielerorts zu großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus mit mehreren Zehntausend Teilnehmenden.

Die Vorsitzenden der Grünen in Bayern, Eva Lettenbauer und Gisela Sengl, freuen sich über das neue Mitglied. "Ich bin sehr dankbar, sie an unserer Seite zu haben", sagte Lettenbauer. Die Menschen hätten verstanden, was auf dem Spiel stehe. "Sie wollen nicht einfach tatenlos zusehen, wie Verfassungsfeinde unseren Staat abschaffen." Die Grünen in Bayern haben eigenen Angaben zufolge 21.500 Mitglieder.