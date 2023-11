Hof (epd). Die Stadt Hof sucht für Ausstellungen in den Hofer Kirchen St. Lorenz, St. Marien und St. Michaelis im Dezember wieder Weihnachts-Krippen. Egal, ob aus Holz, Stein, Kunststoff oder Ton, selbstgemacht oder gekauft: Alle Krippenarten sind willkommen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Schon in den letzten Jahren waren Beispiele der Hofer Krippenbaukunst in den Kirchen der Innenstadt zu sehen. Organisator der Ausstellung vom 2. bis 27. Dezember ist Siegfried Krauß, der auch den Hofer Weihnachtsmarkt koordiniert.