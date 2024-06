München (epd). Der Patientenbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Thomas Zöller, ruft mit Blick auf den Weltblutspendetag an diesem Freitag (14. Juni) die Bürgerinnen und Bürger zum Aderlass auf: "Jeden Tag werden in Deutschland etwa 14.000 Blutspenden benötigt", sagte Zöller am Donnerstag. Allein in Bayern seien es 2.000 pro Tag. Das Blut werde für die Akuthilfe bei Unfällen, aber auch in der Krebstherapie, für planbare Operationen und bei der Behandlung von Immunkrankheiten benötigt.

Mit einer Blutspende könne bis zu drei Personen geholfen werden. "Und selbstverständlich kann man auch selbst einmal Blut brauchen", etwa nach einem Unfall, betonte der Patientenbeauftragte. In so einem Fall sei ein Blutspendeausweis, den jede Spenderin und jeder Spender erhalte, ein wichtiges Dokument - dort sei die jeweilige Blutgruppe dokumentiert. Dies spare wertvolle Zeit, um die passende Transfusion zu finden. Den Blutspendeausweis gebe es inzwischen auch als digitale Variante fürs Smartphone.