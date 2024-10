München, Mainz (epd). Einer der Deutschen Preise für Denkmalschutz geht dieses Jahr nach Unterfranken: Die Gemeinde Untermerzbach sowie der Träger- und Förderverein Synagoge Memmelsdorf sind am Montag in Mainz mit einer der fünf in diesem Jahr vergebenen "Silbernen Halbkugeln" ausgezeichnet worden, wie das bayerische Wissenschafts- und Kunstministerium mitteilte. Sie werden für die Restaurierung der Synagogen in Memmelsdorf und Gleusdorf sowie der Präsentation der jüdischen Geschichte in der Region geehrt.

Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) sagte, mit der Restaurierung der beiden Synagogen seien "kraftvolle Erinnerungsorte" entstanden. Beide Projekte seien ein "leuchtendes Beispiel für die historische Verantwortung" des Denkmalschutzes. "Besonders in Zeiten eines wiederaufflammenden Antisemitismus ist die schon drei Jahrzehnte währende Arbeit des Fördervereins und das Engagement der Kommune ein starkes Zeichen für Aufklärung, Toleranz und Zusammenhalt", sagte der Kunstminister laut einer Mitteilung.

Für den Generalkonservator am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Mathias Pfeil, zeige die "herausragende Arbeit des Träger- und Fördervereins" zusammen mit der Kommune "eindrucksvoll, wie bayerische Denkmalpflege und Erinnerungskultur Hand in Hand" gingen. Durch die behutsame Restaurierung sei "nicht nur das jüdische Erbe der Region lebendig gehalten worden", es würden auch "die tragischen Brüche der Geschichte sichtbar gemacht". Ein solches Engagement sei "von unschätzbarem Wert", sagte er.

Fünf "Silberne Halbkugeln" wurden am Montag vergeben. Die weiteren Preisträger sind die Bürgerinitiative Krone Schweine aus Thüringen, der Hobbyhistoriker Thomas Wäsche aus Sachsen-Anhalt, der Dokumentarist Martin Maleschka aus Brandenburg und der Verein zur Förderung der Dorfentwicklung in Dingden (Nordrhein-Westfalen). Die "Silbernen Halbkugeln" des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz sind nicht dotiert, der ebenfalls undotierte Karl-Friedrich-Schinkel-Ring fürs Lebenswerk wurde heuer nicht vergeben.

Jeweils mit 3.000 Euro dotiert sind der Medienpreis und der Vermittlungspreis. Der Vermittlungspreis geht diesmal an Anke Leitzgen und Daniel Schöller im Auftrag der Katholischen Grundschule Embken (Nordrhein-Westfalen) für ihren "Zeitreisebus". Die Medienpreise erhalten Elena Alvarez Lutz (Bayerischer Rundfunk), Wibke Kämpfer und Benjamin Vögel (Rundfunk Berlin-Brandenburg), Sylvia Systermans (Deutschlandfunk), Kristina Pezzei ("Immobilien Zeitung") und Christine Siefer für ihre Internetseite rote-kolonie.de.