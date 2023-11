Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung

Wie stehen Deutsche zu Religion und Kirche? Die 7 wichtigsten Erkenntnisse der neuesten Studie

Seit mittlerweile fünf Jahrzehnten lässt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Einstellungen in der Bevölkerung zu Religion und Kirche untersuchen. Bei der Synode der EKD in Ulm wurde am Dienstag die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD vorgestellt. Die wichtigsten Punkte im Überblick.