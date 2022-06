Rödelsee (epd). Die evangelische Frauen-Communität Casteller Ring (CCR) und das Geistliche Zentrum Schwanberg bei Rödelsee (Kreis Kitzingen) laden zum ersten Mal seit 2019 wieder zum gemeinsamen Beten und Radeln ein. Die nunmehr 19. Steigerwald-Radrunde startet am 3. Juli um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg, wie die Communität mitteilte. Bereits ab 8.30 Uhr kann man sich vor der Kirche für die vier Radtouren anmelden: eine Mountainbike-Tour (60 Kilometer), zwei Rennrad-Runden (80 und 120 Kilometer) sowie eine Familien-Tour. Verpflegung gibt es unterwegs beim evangelischen Gemeindefest in Scheinfeld. Der "Schluss-Hock" am Schwanberg findet in Bistro und Klosterladen statt - oder auch beim Weinfest in Rödelsee. Für alle Touren gilt eine Helmpflicht.