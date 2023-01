München (epd). Die Zahl der Organspender in Bayern ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht angestiegen. 128 Menschen haben im vergangenen Jahr nach ihrem Tod Organe gespendet, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Montag mit. 2021 waren es nur 110 Menschen; 2019, im Jahr vor der Corona-Pandemie, lag die Zahl mit 136 Spendern allerdings höher. Deutschlandweit ist die Zahl der Organspender nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) 2022 leicht zurückgegangen - auf 869 Spender im Vergleich zu 933 im Jahr 2021.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) begrüßte den leichten Anstieg in Bayern, betonte jedoch, dass immer noch etwa 1.100 Menschen im Freistaat auf ein lebenswichtiges Spenderorgan warteten. Es sei wichtig, dass sich noch mehr Menschen bewusst und informiert für einen Organspende-Ausweis entschieden, sagte Holetschek. Wer zu Lebzeiten selbst für Klarheit sorge, nehme seinen Angehörigen die Last einer Entscheidung in schweren Stunden.

Um noch mehr Menschen auf das Thema Organspende aufmerksam zu machen, hatte das bayerische Gesundheitsministerium im vergangenen Sommer die Social-Media-Kampagne "Du Entscheidest! Organspende? Deine Wahl." gestartet. Nach Angaben des Ministeriums konnten damit bisher 1,7 Millionen Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer in Bayern erreicht werden. Die Videos seien auf Facebook, Instagram und YouTube über 950.000 Mal aufgerufen worden.