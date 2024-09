München (epd). Der traditionelle Oktober-Gottesdienst mit Taufe findet am ersten Wiesn-Mittwoch (25. September) im Marstall-Festzelt statt. Eingeladen seien Schausteller, Marktkaufleute, Wiesnwirte, Oktoberfest-Mitarbeitende sowie Freundinnen und Freunde des Volksfests, teilte das Erzbistum München am Mittwoch mit. Üblicherweise finde die ökumenische Feier am ersten Wiesn-Donnerstag statt. Davon weiche man diesmal ab, weil an dem Tag das Gedenken an das Oktoberfestattentat geplant sei. Bei dem Anschlag am 26. September 1980 waren 13 Personen getötet und mehr als 200 verletzt worden.

Den Wiesn-Gottesdienst hält Pfarrer Sascha Ellinghaus, Leiter der Katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Ein Schaustellerkind empfängt dabei das Sakrament der Taufe. Der Schaustellerseelsorger der Evangelischen Kirche in Deutschland, Pfarrer Torsten Heinrich, spricht ein Grußwort. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Gospelchor Gospel’n‘Soul.