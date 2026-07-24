Nürnberg, Windsbach (epd). Mit einem Festkonzert in der Nürnberger Lorenzkirche und einem anschließenden Staatsempfang startet der Windsbacher Knabenchor am 17. Oktober in die Feierlichkeiten zu seinem 80-jährigen Bestehen. Ab 17 Uhr musizieren der Windsbacher Knabenchor, der Windsbacher Mädchenchor sowie der Ehemaligenchor Monte Soprano gemeinsam. Im Anschluss lädt die bayerische Staatsregierung zu einem offiziellen Empfang für geladene Gäste ein.

Am 18. Oktober setzt der Chor die Jubiläumsfeierlichkeiten auf seinem Campus in Windsbach fort. Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Windsbacher Kirche St. Margareta, gefolgt von einem Programm auf dem Campusgelände. Das genaue Tagesprogramm gibt das Ensemble im Oktober bekannt. Der renommierte Knabenchor ist eine Einrichtung der bayerischen evangelischen Landeskirche und blickt mit den Feiern auf acht Jahrzehnte musikalische Geschichte zurück.