Windsbach (epd). Der Windsbacher Knabenchor feiert heuer sein 80-jähriges Bestehen. Das Programm im Jubiläumsjahr trägt das Motto "jung & laut - 80 Jahre Windsbacher Knabenchor", heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Mit verschiedenen Konzerten, Kooperationen und Premieren will der Chor die Brücke zwischen jahrzehntelanger Tradition und künstlerischem Aufbruch schlagen. Höhepunkt soll dabei das Festkonzert am 17. Oktober in der Nürnberger St. Lorenzkirche sein - zusammen mit dem neuen Mädchenchor.

Zum Auftakt ihres Jubiläumsjahrs waren die Windsbacher bereits am 24. März beim Internationalen Bachfest in Stuttgart aufgetreten. Der Chor widme sich heuer verstärkt dem Werk von Paul Gerhardt, dessen Todestag sich 2026 zum 350. Mal jährt. Das Programm "Geh aus, mein Herz!" führen den Chor in den Wormser Dom, zu den Schwetzinger SWR-Festspielen sowie nach Bayreuth und Rheinland-Pfalz. Ein Doppeljubiläum steht am 28. Juni an, wenn die Windsbacher bei der 75. Internationalen Orgelwoche Nürnberg (ION) gastieren.

Gemeinsames Konzert mit finnischen Domknaben

Ein internationaler Höhepunkt der Saison sei die Begegnung mit dem finnischen Domknabenchor Cantores Minores aus Helsinki im Juli. Nach einem gemeinsamen Konzert in der Nürnberger Sebalduskirche führen beide Chöre am 31. Juli in Ansbach unter der Leitung von Ludwig Böhme Johannes Brahms’ "Ein deutsches Requiem" auf. Begleitet von den Stuttgarter Philharmonikern und Solisten wie Ilse Eerens und Daniel Ochoa soll das Werk durch die jugendliche Frische der Knabenstimmen eine "leuchtende Intensität" erhalten.

Zum feierlichen Abschluss des Jubiläumsjahres am 17. Oktober in der Nürnberger Lorenzkirche werden beim Festkonzert "jung & laut" erstmals in der Geschichte des Ensembles der Windsbacher Knabenchor und der Windsbacher Mädchenchor gemeinsam auf der Bühne stehen. Das Programm spannt einen musikalischen Bogen vom Gründungsjahr 1946 bis in die Gegenwart. Am 18. Oktober findet schließlich ein großer Tag der offenen Tür auf dem Chorcampus in Windsbach statt.