Windsbach (epd). Der Windsbacher Knabenchor will enger mit der evangelischen Augustana-Hochschule Neuendettelsau zusammenarbeiten. So sollen Theologiestudierende seit diesem Schuljahr die Liturgien der Windsbacher Chorandachten leiten - und damit auch frischen Wind in die Andachten bringen, wie die Windsbacher am Freitag mitteilten. Zugleich sammelten die Studierenden damit wertvolle Erfahrungen - "ein Synergieeffekt für beide Seiten".

Der Studierendenpfarrer Janning Hoenen sagte, dass die Anfrage der Windsbacher bei den Studierenden mit großem Interesse aufgenommen worden sei. In einem durchweg akademisch aufgestellten Studium werde immer nach Möglichkeiten gesucht, praktisch tätig zu werden und sich auszuprobieren. Die Chance, dabei mit den Sängern des Windsbacher Knabenchors zusammenzuwirken, sei besonders reizvoll.

Chorleiter Ludwig Böhme sagte, dass die Zusammenarbeit ein gutes Signal für das Miteinander in der bayerischen evangelischen Landeskirche sei. Der weltberühmte Windsbacher Knabenchor ist eine Einrichtung der bayerischen Landeskirche. Die nahe gelegene Augustana-Hochschule in Neuendettelsau ist die Theologische Hochschule der Landeskirche und ist staatlichen theologischen Fakultäten gleichgestellt.