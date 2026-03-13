Windsbach (epd). In der Sommerferienwoche vom 9. bis 14. August bietet Windsbach zum ersten Mal für alle musikbegeisterten Kinder der 1. bis 4. Klasse ein Sommercamp an. Wie der evangelische Chorcampus am Freitag mitteilte, gebe es auch ein umfangreiches und ansprechendes Freizeitprogramm. Das musikalische Programm werde von der Elementarmusikpädagogin Elena Eismont und dem Leiter der Windsbacher Nachwuchsarbeit Mattis Jensen arrangiert. Die Kinder werden eine Aufführung erarbeiten, die am Abschlusstag des Sommercamps den Eltern präsentiert wird, hieß es.

Dazu gebe es vielseitige Angebote wie Pizzabacken im selbstgebauten Pizzaofen oder abendliche Wanderungen, einen weitläufigen Campus mit Spielplatz, Fußballplatz, Basketballfeld, Trampolinen, Slackline und Campus-Hühnern. Proben und leben werden die Kinder dort, wo sonst die Sängerinnen und Sänger des Knabenchors und Mädchenchors zu Hause sind. Betreut werden sie von erfahrenen und engagierten Internatspädagoginnen und -pädagogen, teilten die Windsbacher mit. Eine Anmeldung ist über die Homepage möglich.