Friedliche Revolution

Mauerfall am 9. November 1989 | Gedenkakte in Berlin

In Deutschland wird am Wochenende auf vielfältige Weise an den Mauerfall vor 35 Jahren erinnert. Dabei geht es auch um die Werte, für die die Menschen in der DDR gestritten haben.

