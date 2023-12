Evangelische Tagungshäuser in Bayern

"Nicht nachvollziehbar": Studienzentrum Josefstal protestiert gegen Beschluss der Landeskirche

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern will ihre Zuschüsse für evangelische Gäste- und Tagungshäuser bis 2030 auf neun Millionen Euro pro Jahr kürzen - davon ist auch das Studienzentrum in Josefstal betroffen. Nun wehren sich der Vorsitzende und das Team in einem Brief an die Kirchenleitung.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten