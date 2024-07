München (epd). Die Wohnungsgenossenschaften in Bayern verzeichnen bundesweit den stärksten Zuwachs. Seit 2014 seien 40 neue Genossenschaften in den Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) aufgenommen worden, sagte dessen Direktor Hans Maier in einer Pressemitteilung zum Internationalen Tag der Genossenschaften am Samstag. "So viele Neugründungen gibt es in keinem anderen Bundesland", so Maier.

Wohnungsgenossenschaften hätten laut Satzung den Auftrag, gutes, sicheres und sozial verantwortbares Wohnen für ihre Mitglieder zu ermöglichen. Im VdW Bayern gebe es aktuell 356 Wohnungsgenossenschaften mit einem Bestand von 176.000 Wohnungen. Die Durchschnittsmiete betrage 6,30 Euro pro Quadratmeter. Mit dem Internationalen Tag der Genossenschaften am 6. Juli solle auf diese besondere Rechtsform aufmerksam gemacht werden.