München (epd). Der Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen (VdW) rechnet mit hohen Nachforderungen für die Heizkosten im vergangenen Jahr. Die VdW-Mitgliedsunternehmen hätten ein Jahrzehnt lang die Kosten für Heizung und Warmwasser stabil halten können, teilte der VdW am Donnerstag mit. Mit Beginn der Energiekrise im Jahr 2022 seien diese Zeiten aber nun vorbei. Inzwischen stiegen die Betriebskosten schneller als die Mieten: 2012 fielen für Heizung und Warmwasser im Schnitt 1,08 Euro pro Quadratmeter Wohnraum und Monat an - Ende 2022 lag der Wert bei durchschnittlich 1,50 Euro.

Die VdW-Mitglieder hätten die Energiekosten für ihre Mieter in der Vergangenheit niedrig halten können, weil sie mehrjährige Lieferverträge und Fixpreise mit Versorgern ausgehandelt hatten. Wegen des Preisschocks im Jahr 2022 waren viele Wohnungsunternehmen zum Abschluss neuer Verträge mit deutlich höheren Preisen gezwungen. Die Preise für Gas seien bis Mitte 2023 im Vergleich zu 2012 um mehr als zwei Drittel gestiegen, aber auch andere Energieträger wie Fernwärme seien deutlich teurer geworden. Die inzwischen wieder gesunkenen Gaspreise führten mittelfristig sicher auch wieder zu einer Senkung der Heizkosten.

Der VdW, in dem mehr 350 Wohnungsgenossenschaften und 108 kommunale Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen sind, verdient nach eigenen Angaben nicht an den steigenden Heizkosten. Dies seien durchlaufende Kosten, die nach den gesetzlichen Vorgaben ohne Aufschlag an den Mieter weiterverrechnet werden. Die 2023 geltende Preisbremse für Strom, Gas und Fernwärme konnte den Anstieg nur begrenzt abfedern. Mieterhaushalte müssten sich deshalb "auf saftig gestiegene Heizkostenabrechnungen einstellen". Wer die Nachzahlung nicht auf einmal leisten könne, könne eine Ratenzahlung vereinbaren.

Die Mitgliedsunternehmen des VdW verwalten rund 546.000 Wohnungen, in denen ein Fünftel aller bayerischen Mieter wohnen.