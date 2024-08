Würzburg (epd). Ein Bündnis von Jugendorganisationen und der Initiative "Omas gegen rechts" rufen am Montag (2. September) ab 18 Uhr zu einer Kundgebung unter dem Motto "Würzburg gegen rechts" auf. In der Eichhornstraße in der Innenstadt wollen die Jusos, die Grüne Jugend, die GEW-Jugend und die Verdi-Jugend zusammen mit den "Omas" auf die Gefahren rechtsextremer Politik aufmerksam machen und Solidarität mit allen Betroffenen des Rechtsextremismus bekunden, teilten die Veranstalter mit. Die Bedrohung von rechts sei "nicht geringer geworden", vielmehr drohe eine "Normalisierung der rechtsextremen Parolen der AfD".