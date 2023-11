Würzburg (epd). Bereits zum 50. Mal findet vom 25. bis 28. Januar 2024 das Internationale Filmwochenende Würzburg statt. Die Würzburger Filminitiative als Organisator des Festivals will das Jubiläum mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen von jetzt bis zum letzten Januarwochenende begehen, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Schon vor einigen Tagen gestartet sei die Reihe "Frühere Publikums-Filmpreisträger andernorts sehen", die einen cineastischen Einblick in die Historie des Filmwochenendes geben soll. Der Eintritt zu diesen Vorführungen ist kostenlos, die Termine und Orte finden sich auf der Website des Filmwochenendes.

Vom 13. bis 28. Januar wird es außerdem im Spitäle an der Alten Mainbrücke eine Ausstellung rund um die Geschichte des Filmwochenendes und die Würzburger Kinogeschichte im Allgemeinen gehen. Die Stadt am Main hatte nämlich mehrmals eine "durchaus vorzeigbare Kinodichte, und die Würzburger waren echte Film-Narren", sagte der Co-Vorstand der Filminitiative, Florian Hoffmann, laut Mitteilung. Ebenfalls ein Jubiläum feiern noch in diesem Jahr die Filmnächte im Staatlichen Hofkeller. Zum 20. Mal würden heuer Filme in den Kellern unter der Würzburger Residenz gezeigt, diesmal an drei Abenden vom 14. bis 16. November.

Das Internationale Filmwochenende Würzburg fand 1974 erstmals statt. Bei dem ausschließlich ehrenamtlich organisierten Filmfestival werden jedes Jahr Publikumspreise in den Kategorien Spielfilm, Doku, Kurzfilm, Kinder- und Jugendfilm verliehen.