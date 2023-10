Würzburg, Bückeburg (epd). Das Parlament der schaumburg-lippischen Landeskirche kommt an diesem Donnerstag (2. November) in Bückeburg zusammen, um einen neuen Landesbischof zu wählen. Die außerordentliche Sitzung der Landessynode beginnt um 17.30 Uhr in der Stadtkirche mit einem Gottesdienst, wie die evangelische Landeskirche mitteilte. Einziger Kandidat für das höchste Leitungsamt der Landeskirche ist der Würzburger Theologe Oliver Schuegraf (54). Die Tagung ist öffentlich. Zur Synode gehören 34 Mitglieder.

Schuegraf ist Pfarrer der bayerischen Landeskirche und arbeitet zurzeit als Oberkirchenrat für das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes in Hannover. Dort ist er für ökumenische Grundsatzfragen und das Gespräch mit der römisch-katholischen Kirche zuständig. Der bisherige Bückeburger Landesbischof Karl-Hinrich Manzke (65) geht Ende Februar in den Ruhestand. Laut Kirchenverfassung dürfen zur Bischofswahl bis zu drei Bewerberinnen oder Bewerber antreten.

Oliver Schuegraf stammt aus Würzburg und studierte Theologie in Erlangen, Bonn und Jerusalem. Danach promovierte er mit einer Arbeit zur Ökumene an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Als Seelsorger arbeitete er im englischen Coventry sowie im fränkischen Feuchtwangen. Seit 2011 ist er Vorsitzender der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland. Diese Gemeinschaft ist ein weltweites Netzwerk von Kirchen für Frieden und Versöhnung, das auf die Zerstörung der Kathedrale von Coventry im November 1940 durch deutsche Bomben zurückgeht. Schuegraf lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Wunstorf bei Hannover.

Zu der lutherischen Landeskirche an der Grenze von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gehören 22 Gemeinden mit zusammen rund 46.000 Mitgliedern. Damit gehört Schaumburg-Lippe neben der Evangelischen Landeskirche Anhalts zu den kleinsten deutschen Landeskirchen.