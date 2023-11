Kulmbach (epd). Am 2. Dezember, mitten im Kulmbacher Adventsmarkt auf dem Marktplatz, wird ab 10 Uhr ein großer Wunschbaum mit den Wunschzetteln der Kinderwohngruppen der Geschwister-GummiStiftung behangen. Auf den bunt bemalten und beklebten Wunschzetteln stehen Wünsche wie eine Puppe, ein Lego-Schloss oder ein Abenteuerbuch, teilte die Stiftung am Freitag mit. Wer den Kindern eine Freude bereiten will, sucht sich einen Wunschzettel aus, besorgt das gewünschte Geschenk und bringt es weihnachtlich verpackt bis zum 15. Dezember in die Geschäftsstelle des Diakonie-Verbundes in Kulmbach. An Weihnachten werden die Geschenke verteilt.

Auf dem Adventsmarkt sind auch persönliche Gespräche mit den Fachkräften der Kinderwohngruppen möglich, so die Mitteilung weiter. "Wir freuen uns darauf, die Spenderinnen und Spender kennenzulernen und von unserer Arbeit zu erzählen", sagte Edeltraud Dahlhoff, Leiterin des Fachbereichs Familie und Erziehung. Im Rahmen einer Online-Wunschzettelaktion kann auch gespendet werden. Beschenkt werden auch davon Kinder in den Wohngruppen und ambulanten Hilfen der Geschwister-Gummi-Stiftung sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung der Diakonie Kulmbach.