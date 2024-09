Schweinfurt (epd). Die Zahl der betreuten Kinder unter sechs Jahren ist weiter gestiegen. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag in Schweinfurt mitteilte, haben im ganzen Freistaat am 1. März dieses Jahres 667.113 Kinder bis sechs Jahren eine Kindertagesstätte besucht oder wurden von Tagesmüttern oder -vätern betreut. Das sind 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Betreuungsquote der Kinder unter drei Jahren, also der Krippenkinder, liegt bayernweit bei 33,2 Prozent, die der Kindergartenkinder bis unter sechs Jahren bei 91,4 Prozent. Die Zahl der in der Kinderbetreuung Beschäftigten habe auch zugenommen. Sie stiegt um 4,4 Prozent auf 147.847 Personen zum Stichtag 1. Mai 2024.