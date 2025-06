Fürth (epd). Im Jahr 2024 sind in Bayern 114.365 Kinder lebend geboren worden. Das seien knapp zwei Prozent weniger als im Jahr 2023, wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte. Geboren wurden 55.697 Mädchen und 58.668 Jungen. Der geburtenstärkste Monat war der Juli mit 10.472 Geburten.

Seit 2022 sinken die Geburtenzahlen im Freistaat wieder, nachdem sie von 2011 bis 2021 kontinuierlich gestiegen waren, hieß es weiter. 2024 wurden nur in der Oberpfalz mehr Kinder geboren als im Vorjahr, in allen anderen Regierungsbezirken nahm die Geburtenzahl ab. Am stärksten war dies in Unterfranken der Fall mit einem Minus von 3,6 Prozent im Vergleich zu 2023.

Auch die Zahl der Sterbefälle sank 2024 im Vergleich zum Vorjahr bayernweit um 1,6 Prozent auf 144.061. Am stärksten war der Rückgang der Sterbefälle in Unterfranken mit einem Minus von 3,9 Prozent. Insgesamt starben im Jahr 2024 im Freistaat 29.696 Menschen mehr als geboren wurden. Einen Geburtenüberschuss - also mehr Geburten als Sterbefälle - gab es 2024 lediglich in den oberbayerischen kreisfreien Städten München (+3 044), Ingolstadt (+45) und Rosenheim (+10) sowie den Landkreisen Freising (+24) und Eichstätt (+2).

Insgesamt ist die Zahl der Einwohner in Bayern 2024 jedoch so stark gestiegen wie in keinem anderen Bundesland: Ende 2024 lebten im Freistaat knapp 73.000 Menschen mehr als ein Jahr zuvor. Der Grund sind Zuzüge aus dem restlichen Bundesgebiet sowie aus dem Ausland.