Schweinfurt, Fürth (epd). Die Zahl der Wohnbaugenehmigungen in Bayern ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres regelrecht eingebrochen. Zwischen Januar und September 2023 erteilten die Behörden im Freistaat 42.740 Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, wie die Außenstelle des Bayerischen Landesamtes für Statistik in Schweinfurt am Mittwoch mitteilte. Dies sei ein Minus von 30,1 Prozent oder 18.411 Wohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die regionale Entwicklung sei dabei stark unterschiedlich: Am stärksten seien die Rückgänge mit minus 44,4 Prozent in Niederbayern sowie mit minus 43,9 Prozent in Unterfranken. In Schwaben hingegen ging die Zahl der neu erteilten Wohnbaugenehmigungen in den ersten neun Monaten des Jahres um 16,0 Prozent zurück. Zudem gibt es den Statistikern zufolge ein Stadt-Land-Gefälle: Der Rückgang in den Landkreisen sei mit minus 37,1 Prozent deutlich größer als in den kreisfreien Städten mit 11,5 Prozent.

Mit 21.945 Baufreigaben sollen fast zwei Drittel der neuen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen. In dieser Kategorie liegt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 28,1 Prozent und damit deutlich niedriger als bei Einfamilienhäusern (minus 35,7 Prozent) und Zweifamilienhäusern (minus 54,0 Prozent).