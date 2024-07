Schweinfurt (epd). Die Zahl der Wohngeld-Haushalte in Bayern ist stark gestiegen: Ende 2023 gab es 101.115 reine Wohngeld-Haushalte - das ist ein Plus von mehr als 44.000 Haushalten oder 77,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Schweinfurt mitteilte. Durchschnittlich seien 303 Euro Wohngeld an die einzelnen Haushalte gezahlt worden. Wohngeld ist eine Sozialleistung, die an Personen mit geringem Einkommen als Zuschuss zur Miete oder für die Nutzung von Wohneigentum gezahlt wird.

Von den 101.115 reinen Wohngeld-Haushalten erhielt mit 95.245 Haushalten das Gros einen Zuschuss zu den Mietkosten, 5.870 Haushalte hingegen einen Lastenzuschuss für die Nutzung ihres Wohneigentums. Neben den reinen Wohngeld-Haushalten, bei denen alle Mitglieder eines Haushalts wohngeldberechtigt sind, gab es Ende 2023 auch 1.515 sogenannte wohngeldrechtliche Teilhaushalte, in denen nicht alle Haushalts-Mitglieder wohngeldberechtigt sind. Auch in diesem Bereich gab es in einem Jahr eine Zunahme von 28,9 Prozent.

Die Zunahme bei der Zahl der Bezieher sowie bei der Höhe des Wohngelds kommt wenig überraschend, denn seit Januar 2023 gilt das "Wohngeld Plus" - demnach haben mehr Haushalte Anspruch auf die Sozialleistung, zudem ist auch die Höhe des Wohngelds gestiegen.