Nürnberg (epd). Mit dem Thema Demokratie beschäftigt sich der Kommentargottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche am Samstag (12. Mai). In Zeiten multipler Krisen und Konflikte versuchten Populisten den gesellschaftlichen Diskurs über Feindbilder zu dominieren, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Demokratie lebe aber gerade von unterschiedlichen Positionen, die auf Augenhöhe verhandelt werden. Nicht nur mit Blick auf die Europawahl am 9. Juni heiße es deshalb: "Demokratie muss gelebt - und geschützt werden."

Den Kommentar im Gottesdienst halten die Mit-Initiatoren des Nürnberger Demokratiepakts "Zammrüggn", Günter Gloser (SPD), Wolf Maser (FDP) und Brigitte Wellhöfer (Grüne). Die Leitung des Gottesdienstes übernimmt Pfarrerin Claudia Voigt-Grabenstein von St. Lorenz.