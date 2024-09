München (epd). Am 3. Oktober lädt der Arbeitskreis Bekennender Christen (ABC) in Bayern zum zehnten Christustag ein, der unter der Überschrift steht "Jesus Christus - Mitte der Gemeinde". Mit Blick auf die Kirchenvorstandswahlen in Bayern am 20. Oktober solle Jesus Christus als das Zentrum des Glaubens betont werden, teilte der ABC am Montag in München mit. "Solange wir in unseren Gemeinden daran festhalten, dass Jesus Christus die Mitte ist, haben wir Zukunft - Zukunft durch ihn", sagte Pfarrerin Ingrid Braun vom ABC. Ein weiteres Thema solle die Bedeutung der Ortsgemeinden für die Kirchen sein. Den überregionalen Christustag Bayern gibt es seit 2012.

Der Christustag findet in diesem Jahr an sieben Orten statt: in Berg, Gräfensteinberg, Hersbruck, Lichtenfels, Lohr am Main, München und Regensburg. Dabei gibt es unter anderem Vorträge und Impulse des Theologen Hans-Joachim Eckstein, des ehemaligen Nürnberger Polizeipräsidenten Roman Fertinger, vom Leiter der jüdisch-messianischen Gemeinde in Nürnberg, Nikolaj Krasnikov, von Pfarrer Ulrich Parzany, Vorsitzender des Netzwerks Bibel und Bekenntnis, sowie Predigten der Tübinger Studienleiterin Maike Sachs und des Vorsitzenden der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung in Deutschland, Pfarrer Swen Schönheit. Das gesamte Programm an den verschiedenen Orten findet man auf der Internetseite des Christustags.

Der theologisch konservative ABC besteht seit 1989. Er ist nach eigenen Angaben entstanden als "Gemeinschaft von Gemeinschaften". Im Arbeitskreis haben sich Verantwortliche aus rund 20 kirchlichen Gemeinschaften, Verbänden und Werken vorrangig aus dem charismatischen, hochkirchlichen und pietistischen Spektrum in der Landeskirche zusammengetan.