Bamberg (epd). Am 25. Oktober öffnet das Historische Museum Bamberg seine Sonderausstellung "Vor 1000 Jahren: Leben am Hof von Kunigunde und Heinrich II.". Anlass ist das Heinrichsjahr von Stadt und Bistum Bamberg, das zum 1000. Todestag von Kaiser Heinrich II. begangen wird, teilte der Tourismusservice der Stadt am Mittwoch mit. Bis April 2025 können Besucherinnen und Besucher auf einer Reise in das Jahr 1024 erfahren, wie das Leben an der Kaiserpfalz, in der Stadt, in Klöstern und auf dem Land aussah.

Neben Einblicken in die Herrschaft, Kriegszüge und das Hofleben von Kaiser Heinrich II. und Kaiserin Kunigunde erfahren die Gäste auch, welche Spuren deren Wirken in Bamberg und darüber hinaus hinterlassen hat. Ein besonderes Augenmerk werde auf das Leben der einfachen Menschen gelegt. Besucher erfahren, welche Kleidung die Bevölkerung damals trug, was sie aß und wie ihr Alltag aussah. Die Ausstellung hinterfrage zudem weitverbreitete Klischees über das Mittelalter und räume mit einigen Mythen auf. Dafür würden neueste Forschungsergebnisse mit einbezogen.

Szenografische Inszenierungen und digitale Anwendungen ließen die Zeit um 1000 lebendig werden, heißt es weiter. Dazu gehören Gespräche zwischen fiktiven Zeitzeugen, ein rekonstruiertes Grubenhaus und ein digitales Dorf. Interaktive Stationen laden dazu ein, mittelalterliche Kleidung zu erfühlen oder ein Stück Rüstung in die Hand zu nehmen. Unterstützt werde die Ausstellung durch originale Objekte aus ganz Deutschland und darüber hinaus.