Bamberg (epd). Zwölf Jahre nach der Landesgartenschau in Bamberg braucht das Zelt der Religionen ein neues Dach. Vor allem die Witterung, aber auch mutwillige Beschädigungen hätten der Plane zugesetzt, teilte der Förderverein "Zelt der Religionen" am Mittwoch in Bamberg mit. Der Vorstand wolle eine im Aussehen identische Plane anschaffen und habe eine Spendenaktion gestartet.

Der Einsatz für das Miteinander und den Dialog zwischen den Religionen in Bamberg solle weitergehen und auch in Zukunft über ein auffallendes Zeichen und einen Veranstaltungsort im Bamberger Stadtbild verfügen, hieß es. Trotz starker Partner müsse der Förderverein einen Eigenanteil von 30.000 Euro für die Erneuerung aufbringen, weshalb nun ein Crowd-Funding gestartet worden sei. Jede Spende bis zu 50 Euro werde von einer örtlichen Genossenschaftsbank mit dem gleichen Betrag gefördert. Die Aktion laufe bis Ende Februar.