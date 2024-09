Medizinische Versorgung

Im zweiten Augsburger diako-Ärztehaus ist Leben eingekehrt

Das zweiten Ärztehaus von diako Augsburg ist fertig: Rund zwei Jahre nach der Grundsteinlegung am 25. April 2022 ist Leben in den Neubau eingekehrt, der architektonisch sogar eine Baulücke am "alten Park" schließt. Das Innenleben steckt nun voller medizinischer Kompetenz – und ein paar Überraschungen.

